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Otomobil almak için 400 bin TL kredi çeken ne kadar geri ödeyecek?

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Otomobil kredilerinde faiz artırımı sonrası vatandaşların krediler için ne kadar geri ödeme yapacağı merak ediliyor?

Otomobil almak için 400 bin TL kredi çeken ne kadar geri ödeyecek? mask
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Parasal sıkılaştırma politikaları adına yapılan faiz artırımları neticesinde sıfır kilometre otomobil bayileri, kendi imkânlarıyla fonladıkları aradaki farkları ödemekte güçlük çektiği için kampanyalardan vazgeçiyor. Hemen hemen birçok markada görülen 200-300 bin TL’ye sıfır faiz kampanyalarını nisan ayı itibarıyla sonlandırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, şu an için tüketicinin önünde iki seçeneğin olduğunu belirtiyor. İlk olarak kredi kartıyla 12 taksit imkânı, ikinci olarak ise senetli sistemle 48 ay vade. Tüketici bu yolları kullanarak satın alma yapmaya çalışıyor.

Bankalar artan faiz oranlarıyla birlikte örneğin 400 bin TL'lik bir otomobilin 36 ayda 1 milyon TL’yi aşan geri ödemesi bulunuyor. Bu da aylık olarak 30 bin TL’ye yakın aylık ödeme anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

04 Nis 2024 - 16:33 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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