Okudan, “Algı yapmayı bırakıp, milletin iradesine saygı duysunlar”

CHP’nin eski meclis üyesi Engin Taşdemir’in “CHP’nin oyunun BTP’ye yazıldığı” iddialarına birleştirme tutanağı ile cevap veren AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, “Dün CHP’nin ortaya attığı iddialarla ilgili belediye başkanımız gerekli cevapları belgeleriyle birlikte verdi. Ama sosyal medyada Cumhuriyet Mahallesi’nde 1052 numaralı sandıkta CHP’nin oylarının BTP’ye yazıldığı iddiaları sonrasında eski meclis üyesi de “Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?” diye sormuş. Sizlere de gönderdiğimiz evrağı incelediğinde birleştirme tutanağında nasıl yazıldığı görülmekte. Bu evrak onlarda da var.

GERÇEĞİ KENDİLERİ DE BİLİYOR

Bu evrak CHP zihniyetinin yapmaya çalıştığı algının da belgesi. 1052 numaralı sandık tutanağında bir kaydırma yapılmış, İlçe Seçim Kurulu’nda tutanaklar işlenirken bu kaydırma fark edilerek doğru şekilde birleştirme tutanağına işlenmiş. Bu birleştirme tutanakları kendilerinde de var. Gerçeği kendileri de biliyor. Ama hala algıyla milletin kararına gölge düşürmeye çalışıyorlar.

HAKSIZLIK ETMEK VEBALDİR

Bir de neymiş, “Başka ilçelerden gelen kamu görevlilerinin oy kullanması seçim sonucunu etkilemiş. Bununla ilgili Seçim Kurulu’na yaptıkları itiraz reddedilmiş. Çünkü ortada bunu kanıtlayacak tek bir delilleri yok. Kendi sandık kurulu üyesi dahi bununla ilgili tutanak tutturmamış. Çünkü olmamış. Önce İlçe Seçim Kurulu ardından da İl Seçim Kurulu seçimle ilgili itirazlarını reddetti. Evet hak aramak da helaldir ama hak ararken haksızlık etmek vebaldir” dedi.

Kaynak: Bülten