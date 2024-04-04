Zeki Aygün görevi Sertif Gökçe'ye devretti

KENDİSİ BİR ŞEY İSTERSE YARDIMCI OLACAĞIM

Derince Belediye Başkanlık görevini devreden Zeki Aygün, “Sonuçlar hayırlı olsun, demokrasinin güzelliği budur. Sertif Gökçe ile uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi bizim yapmış olduğumuz hizmetleri biliyor. Devam eden 17 yeni projemiz var. Yerleri hazır. Kendisi bizden bir şey isterse yardımcı olacağım. Amaç doğduğumuz büyüdüğümüz şehir olan Derince’ye hizmet etmekti. Sertif bayrağı alıp devir edecektir. Ben belediye başkanı olduğumda işini yapıyorsa saygı duydum bunu Sertif’e tavsiye ederim.” dedi.

DERİNCE EMİN ELLERDE OLACAK

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe devir teslim töreninde, “Biz uzun süredir Zeki Aygün başkanım ile tanışıyoruz. Geçen dönem güzel bir yarış içindeydik. 5 yıl içerisinde başkanım vaat ettiğin projelerini gerçekleştirdi. Biz de benimsediğimiz projeleri gerçekleştireceğiz. Devlette israf olmaz. Derince halkına hizmet etmek bize nasip oldu. Derince hak ettiği değeri alacak. En iyi şekilde yüzümüzün akıyla bu görevi yapacağız. Herkesi bize oy vermiş gibi kabul edeceğiz. Oy vermeyenlerin gönlüne gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Derince emin ellerde olacak.” ifadelerini kullandı. Gökçe sonrasında Aygün’ü belediyeden uğurladı.

SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIZ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün devir teslim töreni sonrasında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara seslenen Gökçe, “Derince'de sevgi kazanacak demiştik. Derince’de sevgi, adalet, samimiyet kazanmıştır. Seçim geride kaldı. Derince’de yaşayan 150 bin insana eşit davranacağız. Biz başkaları gibi adam ayrımcılığı yapmayacağız. Derince’ye bahar geldi. Kaynağı bir avuç mutlu azınlığa değil 150 bin Derinceli’ye dağıtacağız. Derince’de kadınlar, çocuklar kazanacak. Sosyal belediyecilik uygulanacak. Yatağa aç giren her çocuktan biz sorumlu olacağız. Sorumluluktan kaçmayacağız.

DERİNCE DENİNCE SOSYAL BELEDİYECİLİK AKLA GELECEK

Derince’nin nüfusunun yüzde 30’u emekli. Belki maaşlarını arttıramayacağız ama eve götürdüğü ekmeğinden tuzuna kadar filesini dolduracağız. Emekliler ev ile kahve arasında sıkışıp kalmayacaklar. Derince denince aklınıza sosyal belediyecilik gelecek. 5 yıl içerisinde İzmit’te nasıl projeler ürettiysek aynısını burada da yapacağız. Türkiye’nin bütün büyük illeri sosyal demokrat belediyeciliği ile yönetilecek. İstanbul, Bursa’nın yardımları ile de Derince haklarını alacak.

SADECE DERİNCE’NİN AVUKATLIĞINI YAPACAĞIM

Biliyorsunuz ben bir avukatım. Baro Başkanlığı yaptım, bundan sonra da sadece Derince’nin avukatlığını yapacağım. Asla kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Derince’ye adaleti getireceğiz. Artık Derince emin ellerde. Bizim anlayışımızda içinde insan olmayan hiçbir proje olmayacak. Belki az uyuyacağız, belki çok çalışacağız ama halkımıza yapacağımız bütün hizmetlere değecek. 5 yıl sonra karışınıza yüzümüzün akı ile çıkacağız. Biz büyük bir aileyiz hepinizi çok seviyorum. Yarından tezi yok sabah 7’de mesaiye başlıyorum. 23 Nisan bayramımızı festival ile coşkuyla kutlayacağız.”

BAŞKANIMIN YOLU BAŞARILAR İLE DOLU OLSUN

CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen ise yaptığı konuşmada, “Bunca yıldan sonra böyle bir şeye vesile olmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bizimle yol alan SKM çalışanlarımıza minnettarım. Şunu söylemek istiyorum CHP’li olarak sosyal demokrat belediyeciliğinin örneklerini Derince’de göstereceğiz. Bizim özelliğimiz bu, herkese aynı mesafede olacağız. Başkanımın yolu ve başarılar ile dolu olsun.”