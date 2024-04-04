Çeker: Refah payı şart oldu

Açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve emeklilerin maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu belirten Ömer Çeker; “Bugünden itibaren yetkililerimizin seçim gündeminden uzaklaşarak ekonomiyi gündemin birinci sırasına alması gerekiyor. Altı ay için verilen zamların üç ay içinde enflasyona yenik düşmesi, önümüzdeki bir sonrası maaş zammı sürecine kadar geçecek üç ayda memur ve emeklilerimizin yaşadığı zorlukların katlanarak artacağını göstermektedir.

MAĞDURİYETLER YAŞANMAKTA

Yıllık enflasyonun %68’leri aştığı ve önümüzdeki sürede %80’lere tırmanmasının beklendiği ortamda %15 maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve şu anda 12 bin 54 TL dolayında bulunan ilave ek ödemenin emekliliğe sayılmaması nedeniyle memur emeklilerimiz büyük mağduriyetler yaşamakta, emekliliği yaklaşan memurlar ise ek gelir kaynağı bulma peşinde koşmaktadır.

ENFLASYON FARKININ AYLIK ÖDENMESİ

Memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak olan enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır.

Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir.”

Kaynak: Haber Merkezi