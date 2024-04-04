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Mezarlıkta kürek ve mezar taşlarıyla saldırdılar: 2 yaralı

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İzmit Kent Mezarlığında mezarlık işleri yapan iki firmanın çalışanları, mermer mezar taşları ve küreklerle birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Mezarlıkta kürek ve mezar taşlarıyla saldırdılar: 2 yaralı mask
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Olay İzmit Kent Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, iki mermer firmasının çalışanları, iş yapmak üzere geldikleri İzmit Kent Mezarlığında aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga etti. Eski ortak oldukları öğrenilen iki firma çalışanlarının çocuklarının da dahil olması ile kavga büyüdü. Taraflar birbirlerine kürek ve mermer parçaları ile saldırdı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırarak kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Çıkan kavgada başına kürekle vurulan bir kişi ile başına taş isabet eden bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

# İzmit

04 Nis 2024 - 17:21 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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