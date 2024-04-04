Candeias: Kariyerimde böyle maç oynamadım

“6 FİNAL MAÇIMIZ KALDI”

Göztepe maçının son dakikalarında attığı üç penaltı golüyle Kocaelispor’a çok önemli üç puan kazandıran Daniel Candeias 90 dakika bitiminde basının karşısına çıktı. Portekizli oyuncu sözlerine, “2 aylık süreç bizim için kötü geçmişti. Biz asla pes etmedik. Kaliteli bir grup olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmak istiyorduk ve kimse bizden daha fazla bu maçı kazanmak isteyemezdi. Mücadelemizi ettik şimdi önümüzde 6 final maçımız kaldı. Bugünkü gibi birlik olup bu finaller kazanacağız” diye başladı.

“KOLAY DEĞİLDİ”

3 penaltıyı birden gole çevirmenin kolay olmadığını söyleyen Dani, “Penaltılarıma güveniyorum. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. Bunun antrenmanlarını yapıyorum. Tabi ki aynı maçta 3 tane penaltıyı gole çevirmek kolay değildi. Özgüvenli birisiyim. Kendime inanıyorum. Takım arkadaşlarımda bana bir özgüven veriyor. Onlarda bana inanıyorlar. Son 2 aydır herkes bizim hakkımızda kötü şeyler konuşulmaya başlamıştı. Ama şunu söylemek istiyorum: Bizlere inansınlar, taraftarlarımız bizlere inansın. Çünkü takım elinden gelen her şeyi yapıyor. Süper Lig’e çıkmak için asla pes etmeyeceğiz” dedi.

“KARİYERİMDE HİÇ BÖYLE BİR MAÇ OLMAMIŞTI”

Dani açıklamalarının son bölümünde ise, “Kariyerimde hiç böyle bir maç olmamıştı. 2-0 geriye düştükten sonra maçta 3 penaltı olup 3’ünü de kullandığım bir maç olmamıştı. Takım bana güveniyor. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Her hafta bunun için çalışıyoruz. İyi ve ya kötü zamanlarımız oluyor ama biz asla pes etmiyoruz. 2 aydır hakkımızda kötü konuşuldu ama biz çalışmaya devam ettik. Çalışmalarımızın meyvesini de bugün aldık” dedi.

Kaynak: Spor Servisi