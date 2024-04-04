Emir: En son umutlar ölür

“ÇOK MUTLUYUM”

Kocaelispor’un başarılı savunma oyuncusu Emir Ortakaya açıklamalarında şunları dile getirdi, “Maça 2 gol yiyerek başladık. Ama oynayan herkes çok iyi mücadele etti. 3 penaltı kazandık ve 3’üde haklı penaltıydı. Ben hayatımda ne böyle bir maç oynadım zaten gencim ne de gördüm. Çok mutluyum. Bizim için en son umutlar ölür”

“MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI”

“Taraftarımızın varlığı bizi çok etkiliyor. Maç öncesi sosyal medyadan da görüyoruz doluluk oranlarını. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bugünde müthiş bir atmosfer vardı. Desteklerini hiç esirgemediler ve yanımızda oldular. Bizde onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bizde duygusal anlar yaşadık, çok mutluyuz”

“KİM KALESİNE ATMAK İSTER”

“Futbol hatalar oyunu. Talihsiz bir pozisyondu. Kim ister kendi kalesine gol atmayı. Ama olan oldu sonrasında biz işimize baktık ve maçı çevirdik. Biz işimize baktık. Taraftarlarımız desteğini hiç esirgemedi. Protesto etmediler ve hep arkamızda durdular. Zaten kazandığımız penaltıdan sonrada ayağa kalkmasını bildik. Galibiyeti aileme armağan ediyorum”

Kaynak: Spor Servisi