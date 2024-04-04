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Ne ceza gelecek?

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Önceki akşamki maç öncesinde stat çevresinde ve maç sırasında tribünlerde büyük gerginlik vardı.

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Ne ceza gelecek?
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Göztepe taraftarı stada geldiğinde kavga çıktığı, polisin olayları önlemekte zorlandığı belirtildi. Maç oynanırken misafir takım tribününden sahaya her türlü yabancı madde atıldı. Kocaelispor tribünlerinden de sahaya pet şişe yağdı. Bu arada tribünden atılan bir yabancı madde polisin kafasına denk geldi.  Polis memuruna ilk müdahale sahada yapıldı.

Maç boyunca ayrıca her iki tribünden de sıklıkla küfürlü tezahürat yapıldı. Görevlendirilen üç temsilcinin tüm yaşananları tek tek not ettiği belirtildi. TFF Hukuk Kurulu’nun sevkleri bugün açıklaması, cezaların da önümüzdeki hafta salı günü belli olması bekleniyor. Her iki kulübü büyük para cezası ve güney kale arkası dışında tribünlerin tamamına bloke cezası verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Saha kapatma veya seyircisiz oynama gibi yaptırımların gelmesi de söz konusu.  

Ne ceza gelecek?

POLİS MEMURU YARALANDI- Tribünden atılan yabancı madde bir polis memurunun kafasına geldi. Polis memuruna ilk tedavi sahada yapıldı.

Ne ceza gelecek?

TAŞKINLIK YAPTILAR- Göztepe taraftarı stadyuma girerken de, maç oynanırken de hiç rahat durmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ne bulurlarsa sahaya attı, taşkınlık yaptı.

Kaynak: Spor Servisi

# HER, hafta, polis, para, kocaelispor

04 Nis 2024 - 18:11 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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