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Umutları yeşerttik

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Altı hafta kazanamayan, kaybettiği puanlarla Play-Off’u bile tehlikeye sokan Kocaelispor, dün akşam ligin en formda ekibi Göztepe’yi yenerek camiaya büyük mutluluk yaşattı, Süper Lig umutlarını yeşertti.

Umutları yeşerttik mask
Umutları yeşerttik
Umutları yeşerttik
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HAFTALARDIR KÖTÜ GİDİYORDU

Kocaelispor Tanque’nin gidişi, Ertuğrul Sağlam’la yolların ayrılmasının ardından tam bir çöküş yaşamış, altı hafta galibiyet yüzü görememişti. Kaybettiği puanlarla önce ilk 2 iddiasını yitiren Yeşil-Siyahlı ekibimiz üçüncülük şansıyla birlikte Play-Off’a kalmayı da tehlikeyi sokmuştu. Takımın ruhsuz görüntüsü taraftarı kahrediyor, geleceğe dair karamsarlık yaratıyordu. Şehirde takımın Süper Lig’e çıkacağına yönelik inanç bitme noktasına gelmişti.

GÖZTEPE MAÇIYLA AYAĞA KALKTIK

Her şey Engin Koyun’un istifası, Recep Durul’un başkanlığı üstlenmesi süreciyle başladı. Milli arada takıma mental dokunuş yapıldı, teknik ekiple futbolcular kenetlendi. Önceki akşam ligin en formda takımı Göztepe karşısında 2-0 geriden gelip son dakikalarda maçı çeviren Kocaelispor galibiyet hasretine son vererek lige geri dönüş yaptı. Takımın pes etmeyen, vazgeçmeyen görüntüsü camiayı Süper Lig için yeniden umutlandırdı.

Umutları yeşerttik

BİZ DAHA ÖLMEDİK- Kocaelisporlu futbolcular 10 maçtır kaybetmeden Göztepe önünde müthiş bir geri dönüşe imza atarak Süper Lig hayalinden vazgeçmediklerini gösterdiler, “Biz daha ölmedik” diye haykırdılar. (Fotoğraflar: Hulusi Özdilek)

Umutları yeşerttik

İLK PENALTI- Beridze’ye yapılan hareketin ardından kazanılan ilk penaltı için topun başına gelen Caddeias meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara böyle gönderdi.

Umutları yeşerttik

İKİNCİ PENALTI- Rakibin elle oynamasıyla kazanılan penaltıda Portekizli oyuncu bu kez topu kalecinin sağından ağlara yolladı.

Umutları yeşerttik

ÜÇÜNCÜ PENALTI- Son anlardaki penaltıda Caddeias yine son ana kadar bekleyip atışını kullandı, topu ikinci penaltıda olduğu gibi kalecinin sağından ağlara gönderdi.

Kaynak: Spor Servisi

# HER, hafta, kocaelispor

04 Nis 2024 - 18:14 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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