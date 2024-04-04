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04 Nis 2024 - 18:33- Perde Arkası G:

Üst geçide asansör ve bölgeye EDS istiyorlar

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Halıdere’de yaşayan vatandaşlar D-100 Karayolu üzerinde bulunan iki üst geçit ile ilgili yaşadıklarını sıkıntıyı anlattı.

Süriye Çatak Tek
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Üst geçide asansör ve bölgeye EDS istiyorlar mask
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Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’ne talepte bulunmalarına rağmen üst geçitlere hız kontrolü için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve asansör yapılmadığını belirten vatandaşlar, taleplerinin göz ardı edilmemesini istiyor. Yaşlıların üst geçidi kullanmasının çok zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çocuklarımız bu üst geçitleri kullanarak okula gidiyor. Bu bölgede hız kontrolü olmadığı için zaman zaman alt geçitlerin altında bulunan duraklarda ciddi kaza riskleri oluşuyor. Biz üst geçitlere bakım yapılmasını, asansör konulmasını ve EDS sisteminin de getirilmesini istiyoruz. Gerekirse eylem de yapacağız” dedi.

# ifade, Büyükşehir

04 Nis 2024 - 18:33 Kocaeli/ Gölcük- Perde Arkası --- Okunma

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