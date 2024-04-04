Üst geçide asansör ve bölgeye EDS istiyorlar

Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’ne talepte bulunmalarına rağmen üst geçitlere hız kontrolü için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve asansör yapılmadığını belirten vatandaşlar, taleplerinin göz ardı edilmemesini istiyor. Yaşlıların üst geçidi kullanmasının çok zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çocuklarımız bu üst geçitleri kullanarak okula gidiyor. Bu bölgede hız kontrolü olmadığı için zaman zaman alt geçitlerin altında bulunan duraklarda ciddi kaza riskleri oluşuyor. Biz üst geçitlere bakım yapılmasını, asansör konulmasını ve EDS sisteminin de getirilmesini istiyoruz. Gerekirse eylem de yapacağız” dedi.