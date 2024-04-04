Deredeki çöpler alındı ama kimyasal atıklar kaldı

Fiziksel kirliliğin kaldırılmasının yetmediğini söyleyen vatandaşlar, “Elbette fiziksel kirliliklerin ortadan kaldırılması önemli. Ama bu dereden denize kimyasal gidiyor. Derenin rengi simsiyah, üzerinde yağ tabakası var. Biz bu kirliliğin de temizlenmesini istiyoruz. Deremizin berrak bir şekilde akmasını istiyoruz. Yıllardır bu dereden kimyasal akıyor. İlgili kurumların bu dereyi bu şekilde kirleten firmaları bulmasını ve cezalandırmasını istiyoruz. Hatta dereyi o firmalara temizletmelerini talep ediyoruz. Yetkililerden bu konuda da çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.