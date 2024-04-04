Bu görüntüler Kocaeli Stadına yakışmıyor

Gazeteciler maç anında haberleri atmak için çok zorluk çekiyor. Haberleri telefonla bildirmek zorunda kalan meslektaşlarımız, zaman zaman son haberlerini atmak için stadın içinden çıkmak zorunda kalıyor. Kocaelispor-Göztepe maçında Özgür Kocaeli Gazetesi muhabiri Gökhan Beşiktaş, maç bitimine dakikalar kala stattan çıkarak haberini atmak için bulduğu çöp konteynerlerini kullanmak zorunda kaldı. Birçok meslektaşımız da aynı sıkıntıyı yaşadı. Spor muhabirlerinin stat ile ilgili en büyük problemleri stattaki internet sorunun çözülmesi ve bu kötü görüntülerin artık ortadan kalkması. Yetkililerin bu konuda gereken çalışmayı yapacaklarına olan inancımızı korumak istiyoruz.