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04 Nis 2024 - 19:09- Perde Arkası G:

Bu görüntüler Kocaeli Stadına yakışmıyor

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Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumunda oynanan Kocaelispor maçlarında gazeteciler için en büyük sorun internetin çekmemesi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bu görüntüler Kocaeli Stadına yakışmıyor mask
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Gazeteciler maç anında haberleri atmak için çok zorluk çekiyor. Haberleri telefonla bildirmek zorunda kalan meslektaşlarımız, zaman zaman son haberlerini atmak için stadın içinden çıkmak zorunda kalıyor. Kocaelispor-Göztepe maçında Özgür Kocaeli Gazetesi muhabiri Gökhan Beşiktaş, maç bitimine dakikalar kala stattan çıkarak haberini atmak için bulduğu çöp konteynerlerini kullanmak zorunda kaldı. Birçok meslektaşımız da aynı sıkıntıyı yaşadı. Spor muhabirlerinin stat ile ilgili en büyük problemleri stattaki internet sorunun çözülmesi ve bu kötü görüntülerin artık ortadan kalkması. Yetkililerin bu konuda gereken çalışmayı yapacaklarına olan inancımızı korumak istiyoruz.

 

# Kocaeli, kocaelispor

04 Nis 2024 - 19:09 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.822.939 gösterim gerçekleşti.

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