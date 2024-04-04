Yüksek gerilim hattının altında park olur mu?

Derince’de 2007 yılında yüksek gerilim hattının altında oyun oynarken akıma kapılan çocukları hatırlatan vatandaşlar, “Çocukların içinde oynadığı parkın hemen üzerinden yüksek gerilim hattı geçmesi çok büyük tehlike. Olası bir yanlışlıkta çocuklar yüksek gerilim hattına kapılıp çok büyük hayati tehlike atlatabilir. Bu konuda acil önlem alınmasını itiyoruz. Yetkililerin ya parkı bu hattın altında kaldırmasını ya da hatların yer altına alarak sorunu çözmelerini talep ediyoruz. Biz çocuklarımızın bu parka gitmemesi konusunda sürekli kapıda beklemekten yorulduk. Ama çocuklar istesek de istemesek de bu parka gidiyor. Bu yüzden önlem istiyoruz” dedi.