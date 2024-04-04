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İlkel yöntemlerle çöp toplayan işçinin sağlığı ne olacak?

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İzmit Belediyesi’nin çöp toplama sorunu ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İlkel yöntemlerle çöp toplayan işçinin sağlığı ne olacak? mask
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Özellikle çöp arabaları dışında kamyonlarla toplanan çöplerle ilgili vatandaşların ve çalışanların şikayeti var.

İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak’ta önceki gün kamyonla toplanan çöpleri gören vatandaşlar tepki gösterdi. Abidin Aral Sokak’tan sokaktaki camiinin bulunduğu mevkiye kadar olan bölgede çöplerin çalışanlar tarafından elle kamyonlara konulduğunu söyleyen vatandaşlar, “Ortada ne hijyen ne de iş sağlığı ve iş güvenliği var. Çöplerin böyle toplanmasının bir kenara bıraktık artık. Bu işçilerin iş güvenliğini ve sağlığı nasıl korunacak. İşçiler çöp yığınlarının üzerinde bir noktadan diğer noktaya gidiyor. Ellerinde sadece eldiven var. Gerçekten çok yazık. Bu belediyede işçi sendikası var mı bilmiyoruz. Ama bir sendikanın işçilere sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle çöp toplamak hem bizim hem de işçilerin sağlığını riske atıyor. İzmit Belediyesi’nin bir an önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

# VAR, İzmit

04 Nis 2024 - 19:52 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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