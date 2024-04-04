SEKA Park’a afet haberleşme istasyonu yapıldı

Doğu Kışla Parkı’nda bulunan kule Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı afet haberleşme istasyonuna dönüştürüldü. Bu çalışmanın ardından SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nin yanındaki kule de dönüştürüldü. Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit SEKA Park olan kulenin üstüne megafonlar yerleştirildi. Olası bir afette bu kulelerin üzerinde bulunan megafonlardan anonslar yapılarak vatandaşlar bilgilendirilecek. Büyükşehir Belediyesi ve valilik kentin farklı noktalarına da bu kulelerden yerleştirecek ve olası afetlerde kullanacak.