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SEKA Park’a afet haberleşme istasyonu yapıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği afete hazırlık kapsamında ilin birçok noktasında Afet Haberleşme İstasyonları kurmaya başladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
SEKA Park’a afet haberleşme istasyonu yapıldı mask
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Doğu Kışla Parkı’nda bulunan kule Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı afet haberleşme istasyonuna dönüştürüldü. Bu çalışmanın ardından SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nin yanındaki kule de dönüştürüldü. Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit SEKA Park olan kulenin üstüne megafonlar yerleştirildi. Olası bir afette bu kulelerin üzerinde bulunan megafonlardan anonslar yapılarak vatandaşlar bilgilendirilecek. Büyükşehir Belediyesi ve valilik kentin farklı noktalarına da bu kulelerden yerleştirecek ve olası afetlerde kullanacak.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

04 Nis 2024 - 20:25 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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