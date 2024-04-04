Fritolay’da işveren yüzde 56 zam teklif etti

SENDİKA KABUL ETMEDİ

Kartepe’de üretim yapan Fritolay fabrikasında çalışan 370 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri şubat ayında başladı. Fabrikada örgütlü olan Tek Gıda-İş Sendikası Kocaeli Şubesi ile yürütülen görüşmelerde sendikanın 50 bin lira seyyanen zam talebine karşılık işveren en son zam teklifini yüzde 56’ya çıkardı. İşverenin verdiği teklifin pazarlık konusu dahi edilmeyeceğini söyleyen sendika, teklifi kabul etmedi. 19 Nisan’da yapılacak görüşmelerde işverenin zam teklifini revize etmesi bekleniyor.

SENDİKA KABUL ETMEDİ

Tek Gıda-İş Sendikası işverene verdiği taslakta aylık ücretleri ortalama 21 bin lira olan Fritolay işçileri için ilk 6 ay 50 bin lira artı 1000 lira kıdem zammı uygulanmasını istedi. İkinci 6 ay ise 6 aylık gerçekleşen enflasyon üzerine yüzde 20 zam talep etti. Verilen taslakta mevcutta 17 bin 33 lira olan sosyal paketin 130 bin liraya, 842 bin lira olan erzak yardımının Kurban Bayramında net 15 bin, Ramazan Bayramında net 10 bin lira olması istendi. Sendikanın verdiği teklif karşılığında işveren en son görüşmede zam teklifini yüzde 56’ya çıkardı. İşverenin bu teklifi sendika tarafından kabul edilmedi.

ARABULUCUYA GİDECEK

Sendika ve işveren arasında 19 Nisan’da yapılacak görüşmede işverenin ücret teklifini revize etmesi bekleniyor. 24 Nisan’da sona erecek olan 60 günlük yasal görüşme sürecinde anlaşma çıkmazsa arabulucu tutanağı tutulacak ve sözleşme arabulucu dönemine girecek. İşçilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği sözleşmede sendika gece zammının yüzde 30’dan yüzde 40’a, hafta tatili çalışmanın yüzde 200’den yüzde 400’e; ulusal bayram, genel tatil ve dini bayramlarda çalışmanın yüzde 200’den yüzde 400’e çıkartılması talep edildi. 656 lira olan ayakkabı yardımının yazlık 4 bin, kışlık 4 bin liraya, temizlik yardımının 1000 liradan 10 bin liraya çıkartılması istendi.

VERGİ DESTEĞİ İSTENDİ

Sözleşmede çalışanın ücretinden kesilen verginin yüzde 15’nin işveren tarafından ödenmesi talep edildi. Küçük çocuğu olan ve kreşe veren ebeveynlere 2 bin 500 lira kreş yardımı verilmesi yeni sözleşmeye eklenen bir madde oldu. Ayrıca eğitim yardımında 1613 lira olan ilköğretim yardımının 8 bin, 2 bin 62 lira olan lise yardımının 10 bin, 2 bin 420 lira olan üniversite yardımının ise 15 bin liraya yükseltilmesi istendi.

11 bin 900 lira olan işçinin ölümü halinde ailesine verilecek yardımın 3 maaşa, yakının ölümü halinde verilen 2 bin 984 liranın 1 maaşa yükseltilmesi istendi. Ayrıca yılsonu hediye çekinin de net 15 bin liraya çıkartılması talep edildi.