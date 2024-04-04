Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bir saat süren ve terör sorununun ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına yönelik Ankara'nın görüşlerini aktardı.

Toplantıda ayrıca Ukrayna'da devam eden savaş ve Karadeniz gündemi görüşüldü.

Öte yandan NATO ile ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede, ittifakın başına geçecek olası yeni isim Mark Rutte ile ilgili Türkiye ve ABD'nin görüşleri aktarıldı.

Yeni NATO genel sekreterinden beklentiler de toplantıda ele alınan konulardan oldu.

Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.

Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.