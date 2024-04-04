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Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı mask
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 183,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarının etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

# ifade, VAR

04 Nis 2024 - 18:55 - Ekonomi --- Okunma

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