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Arçelik markası Beko oluyor

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Arçelik kurumsal markasında değişime gidiyor. Arçelik'in Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki tek kurumsal markası Beko olacak.

Arçelik markası Beko oluyor mask
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Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, karar globalleşme stratejisi kapsamında alındı.

Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıkların kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerini ise başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile sürdürmeye devam edecek.

# Türkiye

05 Nis 2024 - 00:13 - Türkiye --- Okunma

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