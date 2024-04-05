Arçelik markası Beko oluyor

Arçelik'in kurumsal markası Beko oluyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, karar globalleşme stratejisi kapsamında alındı.

Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıkların kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerini ise başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile sürdürmeye devam edecek.