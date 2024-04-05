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ABD'den İsrail'e WCK çalışanlarına saldırı günü askeri yardım onayı

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ABD hükümetinin, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürüldüğü gün, Tel Aviv'e yeni bir askeri yardımı onayladığı ortaya çıktı.

ABD'den İsrail'e WCK çalışanlarına saldırı günü askeri yardım onayı mask
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ABD, 7 WCK çalışanının öldürüldüğü gün İsrail'e yeni askeri yardımı onaylamış.

Washington Post'a konuşan üç ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında WCK'nın 7 çalışanını öldürmesiyle aynı gün, binlerce bombanın daha İsrail'e transferini onayladığını aktardı.

Haberde, "İşlem, pazartesi günkü yüksek profilli cinayetlere ve ABD'nin bu desteği savaş bölgesindeki sivillerin daha fazla korunması şartına bağlaması yönünde artan çağrılara rağmen, hükümetin İsrail'e ölümcül silah akışını sürdürme kararlılığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun öldürdüğü yardım kuruluşu çalışanları arasında bir ABD vatandaşının da bulunduğu vurgulanan haberde, Biden'ın, söz konusu saldırı sonrası "öfkelendiği ve kalbinin kırıldığı" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

Biden, "İsrail, sivillere son derece ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmaya çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterince çaba göstermedi." ifadesini kullanmıştı.

ABD hükümeti, yasalara göre, İsrail'e yapacağı askeri yardımları, teslimattan önce herhangi bir zamanda askıya alma yetkisine sahip.

Kaynak: AA

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05 Nis 2024 - 01:25 - Dünya --- Okunma

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