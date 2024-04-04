Hasan Ayaz: Terzilerimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz

İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Kocaeli Terziler, Dokumacılar, Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyeleri ile birlikte Seka Deniz Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Terziler, Dokumacılar, Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, terziler ve aileleri katıldı.

TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Şaziye Kahramanlı yaptığı konuşmada, “Değerli başkanlarım, misafirler, kıymetli meslektaşlarım. Seçilen tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Bizi bir araya getirmekte çok büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bayrama yakın olduğumuz için gece geç saatlere kasar çalışmalarımız sürüyor. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum"

HER ZAMAN SİZİNLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Terziler ve ailelerine hayırlı ramazanlar diyen Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, “Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da sizinle birlikteyiz. Bizim birlikteliğimiz seçime dayalı değil her zaman sizin yanınızda olmaya ve sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz. Halka rağmen hiçbir adım atılmaz. Siyaset halkın taleplerine uygun şekilde devam etmelidir. 5 yıl daha Tahir Büyükakın başkanımız, STK’larla ve halkınızla yol yürümeye devam edeceğiz.” dedi.