Ordulular iftarda bir araya geldi

ORUÇLAR AÇILDI VE DUALAR EDİLDİ

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği tarafından Kartepe Acısu Kültür Merkezi'nde iftar düzenlendi. İftar öncesi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ziyaret ettiği Ordulular birlikte oruç açtı. Dernek Başkanı Mehmet Çun'un ev sahipliğindeki iftarda İlahiler seslendirildi, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz'ün yalnız bırakmadığı dernek üyelerine daha pek çok isim eşlik etti.

İNANIN İFTAR İÇİN BURAYA GELDİM

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, oruçlar açıldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Allah'a şükürler olsun, bu Ramazan Ayı'nda da gerçekleştirdik. Ordu'daydım inanın iftar için buraya geldim. Geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Buradan şunu da hatırlatmak isterim 26 Mayıs'ta geleneksel pikniğimizi SEKA Kamp' ta yapacağız. Şimdiden davetimizi yapmış olalım"