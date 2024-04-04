İSİG: “Önlenebilir bir olay, büyük bir işçi katliamına dönüştü”

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) İstanbul’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden 29 işçi için basın açıklaması yaptı. Belediye iş hanı önünde yapılan basın açıklamasını Avukat Elif Yetigin okudu.

Yetigin açıklamasında, “2 Nisan 2024 Salı günü, gün ortasında İstanbul'un merkezinde 29 işçi yanarak veya dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Masquerade Club adlı İstanbul'un ünlü bir eğlence mekanında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyük bir katliama dönüşmüştür. Bu katliamda da daha önceki katliamlarda da uzmanlar alınması gereken tedbirleri defalarca dile getirdi, çoğu mevzuat gereği olan önlemlerin alınmaması, defalarca kez olduğu gibi önlenebilir bir olayı büyük bir işçi katliamına dönüştürdü.” ifadelerini kullandı.

Elif Yetigin açıklamasının devamında “İşçinin hayatına malolan bu vakaların önlenmesi için yapılması gereken, risk değerlendirmesi, uzman kişiler gözetiminde çalışma, eğitim, uygun ekipman kullanma ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, acil durumlara hazırlık, yangına karşı alınması gereken tedbirler gibi hayati öneme sahip tedbirler işverenlerin ve kamu otoritesinin gözünde çoğu zaman önemsiz bir teferruatlardan ibaret görülerek ülkedeki çalışma yaşamı seri cinayetler alanına dönüşmüş durumdadır. Her zaman yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. İşçi düşmanı bu düzende işçi ölümlerini durdurmak ancak örgütlü mücadele ile olur. İş cinayetlerini durdurmak için birleşelim.” şeklinde konuştu.