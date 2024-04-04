Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bayramda yurt genelinde 30-35 milyon vatandaşın seyahat edeceklerini öngördüklerini ifade etti. Karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer ulaştırma modlarıyla birlikte yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, “Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacak. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bayram süresince karayollarında 68 bin 680 kilometre karayolu ağında denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, “7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 122 Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 41 Otoyol Bakım İşletme Şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek” ifadelerine yer verdi.

"FAHİŞ BİLET FİYAT FİYATLARI İÇİN FİRMALARI UYARDIK"

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda yol çalışmalarına ara verdiklerini ve trafiği yoğun olan bölgelerde ek önlemler aldıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

Ayrıca, vatandaşların yola çıkmadan ücretsiz Alo 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi alabileceklerini belirtti.