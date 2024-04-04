Prometeon Kocaeli’ye yatırıma devam edecek

İFTAR DÜZENLEDİ

Kartepe’de faaliyet gösteren ve Türkiye’de lastik üretimi açısından büyük bir yere sahip olan Prometeon Türkiye, basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. Wellborn Otel’de gerçekleştirilen iftara Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve fabrikanın kurumsal iletişim ekibi katıldı.

TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRİYORUZ

İftarda konuşan Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Kocaeli’de yaptıkları yatırımları anlattı. Özer, “Yaptığımız yatırımlarla gurur duyuyoruz. Yaklaşık 83 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç pazarda marka lideriyiz. Ar-Ge burada kalıcı olduğumuzu gösteriyor. Kocaeli üniversitesi ile işbirliği yaptık. Ar-Ge’nin en büyük özelliği terzi usulü lastik üretiyoruz. 170 milyonluk bir yatırım daha yaptık. Bu yatırımın amacı teknolojiyi ve kapasiteyi artırmaktı. Prometeon olarak Kocaeli’de olmaya devam edeceğiz” dedi.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Prometeon’un iç ve dış pazardaki payını ve lastik üretimindeki önemini anlatan Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, “Gelişen dünya ekonomisi ve teknolojik trendleri takip ediyoruz. Bu trendlere uygun yeni teknolojik üretimleri de yapıyoruz. Türkiye Avrupa’nın lojistik üssü olmak için hızla ilerliyor. Biz de bu ilerlemede lastik sektöründe öncülük ediyoruz. Türkiye’de satılan her dört lastikten ikisi bizim ürettiğimiz lastikler. Akıllı lastik teknolojileri ile sektörü katkıda buluyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM

Lastiğin doğumundan ölümüne kadar takip ediyor ve böylece tüketicilerin tasarruf etmesini sağlıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi devam ettiren yatırımlar yapıyoruz. Enerji tüketimini azaltıyoruz. Su tüketimini azaltıyor ve atık tüketiminde önemli yatırımlarla geri dönüşüme başladık. Türkiye’deki yatırımlara çok önem veriyoruz. Bu yatırımların yanında spor alanında sponsorluklarımız var. TFF ile üç yıllık anlaşma ile A Milli Futbol takımının sponsoru olduk. Ar-Ge merkezinde sınıfının en iyisi olan lastikleri üretiyoruz” dedi.