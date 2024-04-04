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04 Nis 2024 - 23:19- Asayiş G:

Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde gaz pedalı takılan otomobil bir evin demir kapsını sökerek bahçedeki doğal gaz kutusuna çarptı. Facianın teğet geçtiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
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Kaza, Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, gaz pedalı takılı kalan S.Y. idaresindeki 59 AC 953 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir evin demir kapısına çarptı. Demir kapıyı yerinden söken otomobil evin bahçesindeki doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Ev sakinleri gürültüyle panik halinde dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve İZGAZ ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü S.Y. ve otomobildeki ailesinin kazayı yara almadan atlattığı tespit edildi.
Öte yandan, doğal gaz borularında hasar meydana geldi. İZGAZ ekipleri doğal gazı keserken, incelemelerde bulundu. Ev sakinleri tamir bedelinin ödemesi karşılığında sürücü S.Y.’den şikayetçi olmadı.

Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
Gaz pedalı takılı kalan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

# Körfez, araç, sevk, polis

04 Nis 2024 - 23:19 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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