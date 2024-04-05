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Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası sebebiyle oluşan gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Gazdan 4 kişi etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
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Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı oldu. Kokuyu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine palgaz ekipleri, polis, sağlık ve itfaiye erleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken ekipler patlama riskine karşı önlem aldı.

Gaz sızıntısı sebebiyle vatandaşlar korku yaşarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

Kaynak: İHA

# sevk, polis

05 Nis 2024 - 09:04 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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