Bir sigara grubuna daha büyük zam geldi!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılacağını iddia etmişti.

2 GRUBA ZAM GELMİŞTİ!

4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI ve Winston grubu sigaralara zam gelmişti.

1 GRUBA DAHA ZAM GELDİ!

5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubu sigaralara zam geldi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Philip Morris sigara grubuna 5 TL’nin üzerinde zam geldi. pic.twitter.com/VsaC8xAjYp — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 5, 2024

Kaynak: Haber Merkezi