Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Bir sigara grubuna daha büyük zam geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

1 Nisan'dan sonra sigaraya zam geleceği iddiaları gerçek oldu.

Bir sigara grubuna daha büyük zam geldi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılacağını iddia etmişti.

2 GRUBA ZAM GELMİŞTİ!

4 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere JTI ve Winston grubu sigaralara zam gelmişti.

1 GRUBA DAHA ZAM GELDİ!

5 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubu sigaralara zam geldi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, yeni, sosyal

05 Nis 2024 - 09:43 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.956.413 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL