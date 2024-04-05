Necmi Bulut’tan seçim değerlendirmesi: ekonomiye odaklanmalıyız

Göreve seçilen belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri tebrik ederek mesajına başlayan Başkan Bulut, “Ülkemizin lokomotif şehri Kocaeli’mize hizmet etmek üzere seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanlarına ve yöneticilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüccarından, esnafına, işçisinden memuruna kadar toplumunun tüm kesimleriyle devletine en çok kazanç sağlayan il olan Kocaelimizin, yeni dönemde geliştirilecek projelerle dünya şehirleriyle yarışır konuma yükselmesini temenni ederken, genel politikada da ekonomiye daha yoğun odaklanıldığı bir döneme girilmesini arzu ediyorum” dedi. 4 yıllık seçimsiz dönemin bu noktada önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapan Başkan Bulut, “KOTO olarak bu noktada üzerimize düşen tüm ödev ve sorumlulukları ifa etmek için hazırız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi