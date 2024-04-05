Kocaeli’de kuyumcular o tarihlerde kapalı olacak

Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli Kuyumcular Derneği’nden çalışma saatleriyle ilgili duyuru geldi. Dernekten yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuyumcuların fazla mesai yapacağı belirtilirken, çalışma gün ve saatleriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Ramazan Bayramı sebebi ile ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri bayram öncesi 7 Nisan Pazar günüde açılarak, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı saat 21:30’a kadar uzatılmıştır. Kuyumcu dükkanlarımız Ramazan Bayramı boyunca (10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma), 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günü beş gün kapalı olacaktır. 15 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren kapanış saatleri normal çalışma saatleri olarak 09:00 – 19:30 arası açık bulunacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi