MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu terörist Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de terör örgütü adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu.

Terörist Atalay ayrıca, örgütün Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu.

Vahide Atalay, örgüte katıldığı 2006’dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyet de yer almıştı. MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı.

"SORHİN ÇELE" KOD VAHİDE ATALAY KİMDİR?

Vahide Atalay, ilk olarak 2004’te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006’da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006-2014 yılları arasında Irak’ta faaliyetlerde bulundu, 2014 yılında Suriye’ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arab ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü.

Terörist, girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı.

Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arab YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu.

Kaynak: TRT Haber