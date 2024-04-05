İş insanı aracının içinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak’ta meydana geldi. Mamikler Kuyumculuk, Mamikler İnşaat ve Mamikler Grubun sahipleri olan Haluk ve Faruk Mamik kardeşlerinin amca çocukları olan ve müteahhitlik işiyle uğraşan Reşat Mamik, (53) evinin 50 metre uzağında 41 RS 080 plakalı aracının içinde hareketsiz halde bulundu. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra, kalp masajına cevap vermeyen Mamik’i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Reşat Mamik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Aracında ölü olarak bulunan Reşat Mamik’in cenaze bilgileri netleşti. Reşat Mamik’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip 60 Evler Sahil Camii’nden kaldırılarak defnedilecek.