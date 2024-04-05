Kocaeli Barosu Avukatlar Günü’nü kutladı: “Avukat olmadan adil yargılama olmaz”

KENT MEYDANI’NA ÇELENK BIRAKTILAR

Kocaeli Barosu, 5 Nisan Avukatlar günü sebebiyle tören düzenledi. Tören kapsamında İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Tören Baro Başkanı Mehmet Gül'ün Kocaeli Barosu çelengini Atatürk Anıtı'na bırakmasıyla başladı. Çelenk töreni sonrası saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören Mehmet Gül'ün konuşması sonrası sona erdi. Törene Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, eski Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Fahri Örengül, Ersayın Işık, baro yöneticileri ve avukatlar katıldı.

AVUKAT OLMADAN ADİL YARGILAMA OLMAZ

Törende konuşan Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül şunları söyledi, “Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur.

HUKUKİ VE FİZİKİ ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün 'Avukat için de adalet!' diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

AVUKAT İÇİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ

Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da avukat için de adalet demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.”

ÇELENK BIRAKTILAR: Kocaeli Barosu avukatları İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende Baro Başkanı Mehmet Gül, eski baro başkanları ve avukatlar yer aldı.

MEHMET GÜL: Törende avukatlara konuşma gerçekleştiren Baro Başkanı Mehmet Gül, 27 Nisan Cumartesi günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde avukatlar için adalet yürüyüşü gerçekleştireceklerini açıkladı. Gül herkese yürüyüşü davet ederken avukatlar ve adil yargılama olmadan ülkede toplumsal barış ve güvenin tesis edilemeyerek hukukun üstünlüğünün korunamayacağının altını çizdi.