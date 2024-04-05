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İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

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Başiskele’de kurulu, kendi alanında Türkiye’nin seçkin firmaları arasında yer alan Teknik Plastik’in siyaset ve spor dünyasına yakın yönetim kurulu başkanı Tekin Uygur dün akşam çalışanlarını ve dostlarını geleneksel hala getirdiği iftar yemeğinde ağırladı.

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı mask
İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı
İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı
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Son genel seçimde CHP Milletvekili adayı adayı olan, bir dönem Yenidoğan Serdarspor’un onursal başkanlığını yapan Tekin Uygur’un Aspava Restoran’daki iftarına Teknik Plastik çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Tekin Uygur’un spor camiasından ve basınından dostları da davete iştirak etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı programda davetlilere çorba, karışık ızgara, salata ve tatlıdan oluşan oldukça zengin iftar menüsü sunuldu. Nazmiye- Tekin Uygur çifti iftar programında davetlilerde yakından ilgilendi.

Fotoğraflar: Kenan Meriç

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

Aspava Restoran’ndaki iftar programında Tekin Uygur, eşi Nazmiye Hanım, çocukları, gelini, kayınçosu ve baldızı birlikte.

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

Tekin Uygur ezan okunmadan önce tüm masaları gezerek çalışanlarıyla selamlaştı.

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

Teknik Plastik çalışanları geleneksel iftar davetine ailece katılım gösterdi.

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

Tekin Uygur uzun yıllardır çalışanlarını ve dostlarını iftar programında ağırlıyor.

İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

 Aspava Restoran’daki iftar programına teknik direktör Aykut Okan oğlu Furkan ile birlikte katıldı. Gazetemiz spor müdürü Hayrettin Albayrak ile spor basınının önemli isimlerinden Kenan Meriç ile Zafer Onar da davetteydi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# iftar

05 Nis 2024 - 10:51 - Spor --- Okunma

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