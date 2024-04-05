İş insanı Tekin Uygur, çalışanlarını ve dostlarını iftar yemeğinde ağırladı

Son genel seçimde CHP Milletvekili adayı adayı olan, bir dönem Yenidoğan Serdarspor’un onursal başkanlığını yapan Tekin Uygur’un Aspava Restoran’daki iftarına Teknik Plastik çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Tekin Uygur’un spor camiasından ve basınından dostları da davete iştirak etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı programda davetlilere çorba, karışık ızgara, salata ve tatlıdan oluşan oldukça zengin iftar menüsü sunuldu. Nazmiye- Tekin Uygur çifti iftar programında davetlilerde yakından ilgilendi.

Fotoğraflar: Kenan Meriç

Aspava Restoran’ndaki iftar programında Tekin Uygur, eşi Nazmiye Hanım, çocukları, gelini, kayınçosu ve baldızı birlikte.

Tekin Uygur ezan okunmadan önce tüm masaları gezerek çalışanlarıyla selamlaştı.

Teknik Plastik çalışanları geleneksel iftar davetine ailece katılım gösterdi.

Tekin Uygur uzun yıllardır çalışanlarını ve dostlarını iftar programında ağırlıyor.

Aspava Restoran’daki iftar programına teknik direktör Aykut Okan oğlu Furkan ile birlikte katıldı. Gazetemiz spor müdürü Hayrettin Albayrak ile spor basınının önemli isimlerinden Kenan Meriç ile Zafer Onar da davetteydi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ