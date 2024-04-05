Başiskele Belediyesi ailesi iftarda buluştu

Başiskele Belediyesi’nin geleneksel personel iftarı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu bir seçim maratonun ardından Başiskele halkının desteğiyle ikinci dönemine başlayan Başkan Özlü, hep birlikte güzel işler yaptığı mesai arkadaşlarıyla aynı iftar sofrasında oruç açmanın sevincini yaşadı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin önünde Yeşilyurt Mahallesi Semt Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri hep birlikte katıldı. İftar öncesi alandaki tüm masaları gezen Başkan Özlü, mesai arkadaşları ve aileleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı, personeline hayırlı iftarlar diledi. Büyük bir aile ortamı kurulan iftar sofrası; hoş sohbetlere, kaynaşmalara ve dayanışmalara vesile oldu.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi:

“Zorlu bir seçim sürecini hep birlikte geçirdik. Bu süreçte bize çok büyük destek sağladınız. O yüzden tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Çok şükür bu dönem de sizlerle birlikte güzel işler yapacak olmanın büyük mutluluğu içindeyim. Omuz omuz, gönül gönüle inşallah 5 yıl daha Başiskele’mizi birçok güzel işle buluşturacağız. Yeni dönemimiz kentimize ve tüm Başiskeleli komşularımıza hayırlı olsun. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, hayır ve hasenatları kabul eylesin. Şimdiden Kadir Gecemizi de tebrik ediyor, bayramda da hep birlikte kucaklaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN