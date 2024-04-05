İzmit sanayi esnafı birlikte iftar yaptı

BU YIL İKİNCİSİ YAPILDI

İzmit Körfez Sanayi Sitesi esnafları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofrasında bir araya geldi. İlk kez geçtiğimiz yıl organize edilen ‘sanayi esnafı iftar’ programının bu yıl ikincisi düzenlendi. Sanayi esnaflarından Kara Oto’nun sahibi Serkan Kara’nın işletmesinde organize edilen iftara 200’e yakın esnaf katılım sağladı. Bu anlamlı programa; Serkan Kara, Cihan Bakaç, Umutcan Bakaç ve Soner Karaaslan öncülük etti.

HERKES DAVET EDİLDİ

Hazırlıkları günler öncesinde yapan esnaflar, iftar gününü belirledikten sonra diğer esnaf arkadaşlarına haber vererek vakti olan herkesi iftara davet etti. İftar gününe özel hazırlanan masalarda misafirlere; mercimek çorbası, tavuk sote, pilav, salata, tulumba tatlısı ve içecek ikram edildi. Ezanın okunması ile birlikte esnaflar hep birlikte oruç açtı.

“BURADA AİLE GİBİYİZ”

İftarın ardından davete katılana tüm esnaflar arkadaşlarına teşekkür eden Serkan Kara, “Bizler sanayi esnafı olarak dostluğa ve arkadaşlığa önem veriyoruz. Burada aile gibiyiz ve bu ortamımızın bozulmadan devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden ilkini geçen yıl başlattığımız iftar programımızı bu yıl da sürdürdük. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da yeniden iftar sofrasında buluşup arkadaşlığımızı ve dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi