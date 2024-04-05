Eser Kardeşler ayrıldı

KULLARSPOR’DAN AÇIKLAMA

Bu sezon BAL’da çok iddialı takım kurmasına rağmen zirve yarışından çor erken uzaklaştığı gibi il sıralamasında da Gölcükspor ve Diliskelesispor’un gerisinde kalan Kullarspor, düşme korkusunu yakından hissediyor. Kullarspor yönetimi, Teknik Sorumlu Eser Kardeşler ile yollarını ayırırken yapılan açıklamada, “ A takım Teknik Direktörümüz Eser Kardeşler ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ