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Eser Kardeşler ayrıldı

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BAL 2.Grup’ta yer alan Kullarspor’da ligin ilk yarısının son haftalarından takımın başına getirilen Bursalı teknik adam Eser Kardeşler ligin sonunu getiremedi. Çarşamba günü sahasında Gebzespor’a 2-0 mağlup olan Kullarspor, Eser Kardeşler ile yollarını ayırma kararı aldı.

Uğur Uludağ
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KULLARSPOR’DAN AÇIKLAMA

Bu sezon BAL’da çok iddialı takım kurmasına rağmen zirve yarışından çor erken uzaklaştığı gibi il sıralamasında da Gölcükspor ve Diliskelesispor’un gerisinde kalan Kullarspor, düşme korkusunu yakından hissediyor. Kullarspor yönetimi, Teknik Sorumlu Eser Kardeşler ile yollarını ayırırken yapılan açıklamada, “ A takım Teknik Direktörümüz Eser Kardeşler ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi. 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

05 Nis 2024 - 12:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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