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Passolig’de 6’ncıyız!

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Passolig’de güncelleme yapıldı. Kocaelispor 32 bin 882 kartla 1.Lig’de altıncı sırada yer alıyor. Temsilcimiz genel klasmanda ise 28’inci durumda. Yeşil-Siyahlı ekibin sezon başı eylül ayı itibariyle Passolig kart sayısı 24 bin dolayındaydı.

Hayrettin Albayrak
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SAKARYASPOR’UN ÜZERİNDEYİZ

Süper Lig ve 1.Lig maçlarında stadyumlara giriş için zorunlu olan Passolig’de kulüplerin kart sayıları güncellendi. Passolig kartı olan Kocaelispor taraftar sayısının 32 bin 882 olduğu açıklandı. Temsilcimiz Süper Lig ve 1.Lig kulüpleri arasındaki genel sıralamada 28’inci basamakta yer aldı.  Yeşil-Siyahlı ekibimiz 1.Lig kulüpleri baz alındığında ise Göztepe, Giresun, Erzurum, Adana ve G.Birliği’nin ardından 6’ncı durumda.

SEZON BAŞI 24 BİN DOLAYINDAYDI

Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor’un bir basamak üzerindeki konumunu sürdürüyor. İki komşu takım arasındaki Passolig kart sayısında 2730 fark bulunuyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı kulübün sezon başında, eylül ayındaki Passolig kart sayısı 24 bin dolayındaydı. Temsilcimiz o tarihte 1.Lig klasmanında kendisine 9’uncu sırada yer bulmuştu. 6 aylık süreçte 8 bine yakın Kocaelispor taraftarı Passolig kart aldı. Temsilcimiz Sakaryaspor, Altay ve Şanılurfaspor’u geçti.

Trendyol 1.Lig Passolig durumu

Kulüpler                                  Passolig kart sayısı

1-      Göztepe                   135 bin 894

2-      Giresunspor               65 bin 990

3-      Erzurumspor              65 bin 640

4-      Adanaspor                  43 bin 599

5-      G.Birliği                       34 bin 260

6-      Kocaelispor                32 bin 882

7-      Sakaryaspor               30 bin 152

8-      Şanlıurfa                     27 bin 539

9-      Altay                           26 bin 892

10-   Boluspor                    18 bin 132

11-   Bandırma                   13 bin 676

12-   Çorum FK                   13 bin 027

13-   Manisa                         7 bin 041

14-   Ümraniye                     6 bin 927  

15-   Keçiörengücü              6 bin 687

16-   Bodrum                        6 bin 512

17-   Eyüp                              3 bin 087

18-   Tuzla                                529

# kocaelispor

05 Nis 2024 - 12:55 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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