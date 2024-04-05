Derince Kütüphanesi’nin ilk konuğu Asal oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Derince Kütüphanesi’nde ilk söyleşi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz ay açılan kütüphanenin ilk konuğu olan yazar Yusuf Asal, öğrencilerle bir araya geldi. Dijital Dünyada Kitap konulu söyleşisinde dijitalleşme üzerinde duran Asal, ‘’z’’ kuşağı olarak adlandırılan neslin hem çok avantajlı hem de dezavantajlı olduğunu ifade etti. Söyleşi boyunca Asal’ı dikkatle dinleyen öğrenciler daha sonra yazara soru yönelterek meraklarını giderdi. Büyükşehir, önümüzdeki süreçte de kitapsever ve yazarları buluşturmaya devam edecek.

OKUMA VE DERS ÇALIŞMA KONFORU

Derince Millet Bahçesi içerisindeki Büyükşehir Derince Kütüphanesi, 598 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kütüphaneden en iyi şekliyle yararlanabilmeleri için her ayrıntıyı düşündü. Akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alıyor. Ayrıca modern kütüphane mobilyalarıyla dekore edilen alan okuma ve ders çalışma konforuna katkı sunuyor.

8 BİN ADET KİTAP

Akıllı kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede; 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 187 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.

DIŞ ALAN GENÇLER İÇİN DİZAYN EDİLDİ

Büyükşehir, kütüphanenin içine gösterdiği özeni dış mekânda da uyguladı. Bu nedenle kütüphanenin arka tarafında bulunan alan kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirlendi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebiliyor. Bu esnada kütüphane yönetimi tarafından öğrencilere ve kütüphane misafirlerine küçük ikramlarda bulunuluyor.

Kaynak: BÜLTEN