Savaş Barkçin, Kocaelili okurlarıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayanda sevilen yazar Savaş Barkçin’i Kocaelili okurlarıyla buluşturdu. “Ramazan’da Kulluk Bilinci” konulu bir söyleşi gerçekleştiren yazar, “Okumak insanın fıtratıyla bağ kurmasıdır” dedi.

MODERATÖR SAADETTİN ACAR

Yazar Saadettin Acar moderatörlüğündeki söyleşi Kocaeli Bilim Merkezi içindeki Halk Kütüphanesi’nde düzenlendi. Söyleşiye yazarın okuyucuları ilgi gösterdi.

“OKU” EMRİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Barkçin söyleşisine konukları selamlayarak ve Ramazan ayını kutlayarak başladı. Söyleşide ağırlıklı olarak okuma alışkanlığını kazanma ve okuma kültürünü geliştirme konuları üzerinde duruldu. Bu aşamada yüce Allah’ın ilk emri olan “Oku” ayetine dikkat çeken yazar Savaş Barkçin, dünyaya ve ahirete ait olan her şeyi okuma zihniyeti üzerinden yorumladı.

KÜTÜPHANELER BENİM SIĞINAĞIM

İlgiyle izlenen söyleşide yazar, kütüphanelerin önemine dikkat çekti. “Kütüphaneler benim sığınağım” diyen Barkçin, “Okumak benim için en büyük lezzet” şeklinde konuştu.

BARKÇİN’İN KARAKOÇ HAYRANLIĞI

Yazar, okuma alışkanlığının ailede kazanıldığına yönelik düşüncelerini okurlarıyla paylaştı. Bu esnada moderatör Saadettin Acar, ilk okuduğu kitabın Sezai Karakoç’un “Yitik Cennet” kitabı olduğunu söyledi ve yazar ile bağının hiç kopmadığını ifade etti. Karakoç’un Türk Edebiyatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Barkçin ise yazarın kendi düşünce hayatları açısından da önemli rolü olduğunu kaydetti. Bilindiği gibi; Barkçin geçtiğimiz kasım ayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Sezai Karakoç günlerine katılmış ve Hızırla 40 saat etkinliklerinde üstadın dizelerini yorumlamıştı.

OKUMAK İNSANIN FITRATIYLA BAĞ KURMASIDIR

Söyleşide okumak ile ilgili sorulara yanıt verildi. Okumanın önemine burada da vurgu yapan Savaş Barkçin, “Okumak insanın fıtratıyla bağ kurmasıdır” dedi.

RAMAZAN AYI VE KULLUK BİLİNCİ

Söyleşide son günlerini yaşadığımız Ramazan ayı ve kulluk bilinci üzerinde duruldu. İnanç ve kavramlar üzerinden ilerleyen sohbette, doğru kavramlar kurarak inancın doğru şekilleneceği ifade edildi. Yazar Savaş Barkçin, İslamın içinde yer alan inceliklerin, Müslüman ahlakını inşa ettiğini ifade ederek, “Din inceliktir. Dini anlayışımız; merhamet, edep ve ahlak üretmeli. Allah’ın muradını en önemli noktaya koymak esastır. Filistin mevzusunda, İslam’ın ahlakı bizi yüceltecek” şeklinde konuştu. Söyleşinin sonunda yazar Savaş Barkçin kendisini Ramazan ayı içinde okurlarıyla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN