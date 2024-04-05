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Başkan Gökçe’den Kadir Gecesi mesajı

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’nin başta ilçe halkı olmak üzere İslam alemine ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi

Başkan Gökçe’den Kadir Gecesi mesajı mask
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gökçe mesajında şu ifadelere yer verdi; “Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan’ın son günlerini yaşarken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğin, umudun, huzurun ve merhametin gecesi olan bu kutsal günde edilen duaların kabul olması dileklerimle başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN

# Derince, Ramazan, ilçe, başkan, Kadir Gecesi

05 Nis 2024 - 13:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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