Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükşehir’den bayram öncesi denetim

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi

Büyükşehir’den bayram öncesi denetim mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli’nin birçok ilçesindeki marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

SON KULLANMA, FİYAT VE ETİKET

Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında kusurlu ürün satan işyerleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir ekipleri ilgili diğer kurumlar ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Ramazan, Büyükşehir

05 Nis 2024 - 13:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.956.413 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL