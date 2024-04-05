BTM girişimcilerinin yatırım değerlemesi 7 milyar lirayı aştı

Elbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2017 yılında girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM'nin kendine girişimcilik ekosisteminde dünyanın en iyisi olma hedefi koyduğunu belirtti.

Bu zamana kadar 5 bin 499 startupta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdiklerini bildiren Elbaşı, "Girişimlerimiz 7 yıl içinde 920 milyon liradan fazla yatırım aldı, ulaştıkları yatırım değerlemesi ise 7 milyar lirayı geçti." ifadesini kullandı.

Elbaşı, BTM'nin kurulduğu günden beri sürekli yükselen bir grafik çizdiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Ancak küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankası'nın batışı ve savaşlar nedeniyle 2023 küresel girişimcilik ekosistemi açısından olumlu geçen bir yıl olmadı. 2021'de tüm dünyada 622 yeni unicorn çıkmıştı. 2022'de bu sayı 348'e, 2023'te 100'e düştü. Startup finansmanı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de dünyada 42 bin startup yatırım alırken, 2023'te bu sayı 29 bine düştü. Toplam yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Avrupa'da girişimlere yatırım bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldı."

"GEÇEN YIL 1740 GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEDİK"

İbrahim Elbaşı, 2023 yılının BTM açısından nasıl geçtiğine ilişkin şunları kaydetti:

"Yıl boyunca 1260 girişime sahip 1740 girişimciyi destekledik. Bu girişimlerin yüzde 41,41'inin yapay zeka algoritmalarını kullanması, yüzde 44'üne yakınının SaaS modeline sahip olması, bu iki alanda çalışan girişimlerin ülkemizde önemli bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her sektörden tüm seviyelerdeki girişimi desteklemeye ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Elbaşı, BTM girişimlerinin 2023'te 247 milyon lira tutarında yatırım alarak 2,2 milyar lira yatırım değerlemesi elde ettiğini belirtti. Elbaşı, "BTM henüz 2 yaşındayken 2019 yılındaki çalışmaları nedeniyle 2020'de UBI Global tarafından 'Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi' seçilmişti. Aynı platform tarafından son hazırlanan endekste ise dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı. Şimdi hedefimiz, dünyanın en iyi kuluçka merkezi ve en büyük startup arz mekanizması olmak. Ayrıca önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok unicorn çıkması da önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA