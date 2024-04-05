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Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz olacak mı?

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Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olması sonrası vatandaşlar Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun bayramda ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz olacak mı? mask
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Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararla 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili öncesi, Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Alınan karara göre devletin işlettiği otoyol ve köprülerden bayramda ücret alınmayacak. Fakat kamu özel işbirliğinde olan otoyol ve köprülerden ücret alınacak.  Alınan bu karara göre Kocaeli’de Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bayramda da ücretli olacak.

İŞTE ÜCRETLİ OLACAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri:

Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL

Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL

Kuzey Marmara Otoyolu:

Otomobil: 89,50 TL

Hafif ticari araç: 143 TL

Motosiklet:62,50

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Ramazan, araç

05 Nis 2024 - 13:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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