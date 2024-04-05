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05 Nis 2024 - 13:37- Asayiş G:

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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Gebze'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı mask
İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Sergen B. idaresindeki 34 CCY 005 plakalı otomobil, Pelitli Yolu Pelitli Mahalle Mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Havva Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet ile  Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

# trafik kazası, asayiş, Kocaeli, sevk, Gebze

05 Nis 2024 - 13:37 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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