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05 Nis 2024 - 13:42- Siyaset G:

Sertif Gökçe’den ilk hamle geldi, 4 başkan yardımcısının yetkilerini aldı

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Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı. Eski Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 4 yardımcısının yetkileri ellerinden alındı.

Sertif Gökçe’den ilk hamle geldi, 4 başkan yardımcısının yetkilerini aldı mask
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Derince’de 30 yıl sonra seçilen ilk CHP’li Belediye Başkanı olan Sertif Gökçe dün mazbatasını aldıktan sonra resmen göreve başladı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin ilk icraatı ise AK Partili Zeki Aygün döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan 4 ismin yetkilini ellerinden almak oldu. Derince Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Kemal Bayraklar, Züheyla Uslu, Abbas Bayrak ve Ayşe Mamat’ın yetkileri ellerinden alındı. Bu isimlerin yerine Sertif Gökçe’nin kimleri görevlendireceği ise merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Nis 2024 - 13:42 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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