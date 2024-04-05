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Başkan Söğüt iftarını öğrencilerle açtı

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Fen Lisesi’nde öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu

Başkan Söğüt iftarını öğrencilerle açtı mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki akşam iftarda Körfez Fen Lisesi’ne konuk oldu. İftar öncesinde öğrencilerle birlikte sohbet eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle yemek sırasına giren Başkan Söğüt, daha sonra onlarla aynı sofraya oturdu.

BU ÜLKE SİZLERLE YÜKSELECEK

Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Şener Söğüt, “Öğrencilerimizin samimiyetle, sevgiyle hazırladığı sofraya konuk olduk, çokta güzel oldu. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Gelecekte şehrimizin ve ülkemizin yönetiminde sorumluluklar ve görevler sizleri bekliyor” dedi. Başkan Söğüt daha sonra öğrencilerin taleplerini de tek tek dinledi. Program sonunda da günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: BÜLTEN

# Türkiye, iftar, ilçe, başkan, Körfez

05 Nis 2024 - 14:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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