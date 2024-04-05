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Söğüt: “Canla başla çalışmaya devam edeceğiz”

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih sonrasında Hacı Osman Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Söğüt, “Önümüzdeki 5 yılda da Körfez’e hizmet ve eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi

Söğüt: “Canla başla çalışmaya devam edeceğiz” mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacı Teoman Bekiroğlu Camii’nde kıldığı teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde, dost meclisi muhabbettinde gerçekleşen buluşma öncesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Söğüt, onlarla sohbet etti, tek tek taleplerini dinledi. Başkan Söğüt, vatandaşlarla sohbetinde de gelen soruları tüm samimiyetiyle cevapladı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Vatandaşların Kadir Gecesini de kutlayan Başkan  Söğüt, “Çok şükür güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Bu mübarek ayda rabbim bir Kadir Gecesi’ne daha ulaşmayı ve ardından birlik ve beraberlik içerisinde bayramımızı kutlamayı nasip edecek inşallah. Yoğun bir seçim dönemi geçirdik ama çok şükür milletimizin iradesi sandığa yansıdı.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Geride bıraktığımız 5 yılda Körfez için canla başla çalıştık. Şimdi de önümüzde hizmet ve eserlerle geçecek 5 yıl daha var. Ekibimizle birlikte Körfez’e yeni hizmetler kazandırmak için yine canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt, vatandaşların taleplerini de dinlerken, gelen soruları da cevapladı.

 

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05 Nis 2024 - 14:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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