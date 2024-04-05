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Söğüt’ten hasta ve taziye ziyaretleri

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Geçmiş dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve  ve Belediye Meclis Üyesi Yusuf Eryarsoy’un vefat eden babaları için taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Söğüt ayrıca gün boyu taziye ve hasta ziyaretleri gerçekleştirdi

Söğüt’ten hasta ve taziye ziyaretleri mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iyi günde de kötü günde de Körfezli hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Başkan Söğüt dün de Geçmiş dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Belediye Meclis Üyesi Yusuf Eryarsoy’un vefat eden babaları Mehmet Siraç Eryarsoy için taziye ziyaretinde bulundu.

HASTA VE TAZİYE ZİYARETLERİ

Abdullah ve Yusuf Eryarsoy ile yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Söğüt daha sonra hayatlarını kaybeden Mehmet Çiftçi, İsmail Acar ve Osman Yelken için yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Şener Söğüt taziye ziyaretleri dışında gezdiği bölgelerde bulunan hastaları da ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, parti, başkan, Körfez

05 Nis 2024 - 14:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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