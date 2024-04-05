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Ali Yıldırım Sezer ikinci dönem için mazbatasını aldı

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde milletin iradesi ile yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Başkan Ali Yıldırım Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı mazbatasını alarak attı.

Ali Yıldırım Sezer ikinci dönem için mazbatasını aldı mask
Ali Yıldırım Sezer ikinci dönem için mazbatasını aldı
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde en çok oyu alarak bir kez daha başkanlığa seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Gölcük Adliyesi’nde İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim alan Başkan Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı atmış oldu. Başkan Sezer ile birlikte Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi Meclis üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başlamış oldular.

Ali Yıldırım Sezer ikinci dönem için mazbatasını aldı

GÖLCÜK’ÜMÜZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Mazbata alma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eşi Türkan Sezer, oğlu Emir Sezer ve Kızı İpek Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe yöneticileri katıldı. Mazbatasını teslim alan Başkan Sezer, Yeni dönemin Gölcük'ümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Ali Yıldırım Sezer ikinci dönem için mazbatasını aldı

Kaynak: Bülten

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05 Nis 2024 - 14:28 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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